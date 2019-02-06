العلاق يرأس اللجنة التنفيذية العليا لبحث الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، اجتماعا للّجنة التنفيذية العليا للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق.

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