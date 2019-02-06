2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أعلن قائد القوات الخاصة في محافظة كركوك، الفريق الركن كريم تميمي، أنهم تسلموا الملف الأمني في كركوك رسمياً، ويعملون على فرض القانون وعدم التفرفة بين مكونات المحافظة.وقال الفريق التميمي، إن "القاعدة الرئيسة لعملنا هي فرض القانون وخدمة مكونات محافظة كركوك، دون أي تفرقة".وتابع أن "العمل جارٍ من أجل تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الأمنية في كركوك، وكذلك بهدف تسهيل المعاملات اليومية المتعلقة بحياة المواطنين، وتأمين حدود المحافظة".يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن بتاريخ 23/1/2019 أن قوات مكافحة الإرهاب ستنسحب من كركوك، وسيحل اللواء 61 من القوات الخاصة مكانها.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الخاصة تتسلم الملف الأمني في محافظة كركوك رسمياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الخاصة تتسلم الملف الأمني في محافظة كركوك رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).