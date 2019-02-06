ريبوار الطالباني: مجلس محافظة كركوك سيجتمع في أربيل قريباً

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، أن القانون يقتضي بأن يشرف هو على اجتماع المجلس الذي سيعقد في مدينة أربيل لاحقاً.وقال ريبوار الطالباني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "القانون يقتضي بأن أُشرفَ أنا اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي من المقرر أن يعقد في مدينة أربيل يوم 18 من الشهر الجاري".وأضاف الطالباني: "سبق وأن ناشدتُ الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بالتوصل إلى اتفاق حول مجلس محافظة كركوك، وأشكر الله أنهما توصلا إلى اتفاق الآن، ونحن من سيشرف على اجتماع المجلس في أربيل".وتابع الطالباني: "إذا لم يكن اجتماع المجلس في أربيل اعتيادياً، فيجب أن يطالب 13 عضواً بعقد هذا الاجتماع رسمياً، أما إذا كان اعتيادياً، فيكفي أن يطالب عضو واحد بانعقاده".وأردف رئيس مجلس محافظة كركوك: "باعتبار أن الاجتماع سيعقد في مدينة أربيل، فإننا سنطالب بانعقاده في مبنى مجلس محافظة أربيل، إذا كان ذلك ممكناً".وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اتفقا، أمس الثلاثاء، على أن يجتمع مجلس محافظة كركوك بأربيل في نفس التاريخ الذي ستعقد فيه جلسة برلمان كوردستان، أي في يوم 18/2/2019.يذكر أن مجلس محافظة كركوك لم يعقد أي اجتماع رسمي منذ أحداث 16 أكتوبر من عام 2017، في حين عقد عدداً من الاجتماعات التشاورية.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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