مسرور البارزاني: الإصلاحات في إقليم كوردستان مستمرة ولن تتوقف

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد مستشار مجلس إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، أن الإصلاحات في إقليم كوردستان مستمرة ولن تتوقف.واستقبل مسرور البارزاني، مساء الثلاثاء، السفير الألماني في العراق سيريل نون، وقنصل ألمانيا في أربيل، باربارا وولف، والوفد المرافق.وناقش الجانبان أوضاع المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما أشاد مسرور البارزاني بدعم ألمانيا لقوات البيشمركة.من جانبه أكد السفير الألماني على استمرار بلاده في دعم إقليم كوردستان، مشيداً بالدور الفاعل للإقليم في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان.وتناول الاجتماع كذلك خطر الإرهاب على العراق، وضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، فضلاً عن حلِّ كافة الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل عن طريق الحوار.

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