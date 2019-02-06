عادل عبد المهدي يطلب من نظيره الإيطالي زيادة الحضور والمساهمة في إعمار العراق

2019/02/06 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ونظيره الايطالي البروفسور جوزيبيه كونتي جلسة مباحثات مشتركة في بغداد اليوم، بحثا خلالها العلاقات العراقية الايطالية وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الايطالية المشاركة ، الى جانب بحث جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وقدما في ختامها ايجازا صحفيا.

وأعرب عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه ، عن “اعتزاز العراق بعلاقات الصداقة والتعاون مع ايطاليا وتقديره لوقوفها مع العراق في مواجهة الارهاب، ولدعمها المشاريع الاقتصادية والحيوية والانسانية، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء الايطالي والوفد المرافق له الى العراق وان تحقق نتائج ايجابية لصالح البلدين والشعبين الصديقين”.واضاف ان “ايطاليا بلد صناعي متقدم ونحن نريد الاستفادة من الخبرات الايطالية في المجال الصناعي والاقتصادي، وان الشركات الايطالية المعروفة بسمعتها العالمية تعمل في العراق ومرحب بها ونتطلع الى زيادة حضورها ومساهمتها في إعمار العراق، وأمام البلدين فرص كبيرة للتعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافة وغيرها”.وأعرب رئيس الوزراء الايطالي البروفسور جوزيبيه كونتي عن سعادته بزيارته الاولى الى العراق ، وشكره للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء على الاستقبال والترحيب.وقال، ان “إيطاليا كانت وستبقى دائما الى جانب العراق وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار، وان الظروف الصعبة التي واجهت الشعب العراقي اصبحت خلف ظهورنا بشجاعة وتضحيات العراقيين وتكاتف جميع اطيافه ، وصولا الى تحقيق الهدف المشترك وهو عراق مستقر” مؤكدا “دعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، والعمل مع اليونسكو والبنك الدولي للتنقيب وحماية الآثار، الى جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية”.وجرت في القصر الحكومي ببغداد صباح اليوم مراسيم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الايطالي.





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