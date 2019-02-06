أكثر من ستة مليارات في اختلاس واحد هل بدأ العدّ التنازل بكشف فساد وزارة الصحة؟

2019/02/06 | 13:56

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مُختلس أكثر من ستة مليارات دينارٍ ...





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