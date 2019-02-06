رياضة كمال الاجسام بين الهواية والاحتراف الكابتن ابراهيم حسين رمز للطموح الرياضي

2019/02/06 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاورته : مروة حسن الجبوري

مدرب دولي رياضي و لاعب في المنتخب الوطني العراقي ، مميز جدا في عالم التدريب افكاره الحاذقه واسلوبة الانيق ونشاطه ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩ يجعله في الصداره الحوار معه كان ممتعا جدا وله بصمة خاصة في عالم كمال الاجسام ، انه الكابتن ابراهيم حسين علي حاصل على شهادة التدريب الدولي من الاتحاد الاماراتي لكمال الاجسام ولاعب المنتخب الوطني العراقي وحاصل على المركز السادس في بطوله العالم المقامه في تايلند شهر (١٢ /٢٠١٨ ) .

وصرح بتفاصيل حياته ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ وكل ما يتعلق برحلته ﻭ ﻧﺠﺎحاته واحلامه التي مازالت قيد التحقيق ﻣﺆﻣﻨﺎً ان الحياة عطاء .لنتعرف من هو صاحب المركز السادس عالميا في كمال الاجسام ؟ وكيف كانت البداية والانطلاق نحو التدريب..؟

-- ابراهيم حسين علي من مواليد ١٩٨٩ البدايه كانت في نادي السلام الرياضي في (سنه ٢٠٠٨ ) واستمريت بالتمرين لمدة وبعدها قرر مدربي في ذاك الحين ان يشركني في بطولات محليه لكن لاسباب خاصه تركت العراق واستمريت في التدريب في بلجيكا وبعدها رجعت الى دبي حتى اكمل دراستي في مجال كمال اجسام وحصلت على شهاده تدريب دولية من الاتحاد الاماراتي لكمال الاجسام في مركز اعداد القادة ..الحنين الى ارض الوطن والرجوع هو كان نهاية الرحلة وبداية المشوار حيث قدمت برنامج رياضي في العراقيه الرياضيه واستمراري في الرياضه رغم الكثير من المعاناة الى ان حققت هدفي واصبحت امثل العراق كلاعب للمنتخب الوطني واحرزت المركز السادس عالميآ في تايلند بمشاركة اكثر من ٦٠ دولة في العالم واطمح الى الكثير لاجل سمعة البلد وتاريخ البلد ولسمعة الرياضة المظلومة اعلاميآ واضاف ان هناك مصاعب تقع على اللاعب منها تكلفة السفر وقطع تذاكر الطيران على حسابه الشخصي حتى اعداد البطولة ومعسكر تدريبي والالتزام والفيزا ومع كل هذه الضغوطات نحقق انجازات عالمية ولم تلاقي اي ذكر الا القليل.

ماهي رياضة كمال الاجسام ؟

- لا نبالغ اذا قلنا ان رياضة كمال الاجسام من أهم انواع الرياضة التي تساعد على تقوية العضلات وزيادة حجمها وتضخيمها، الأمر الذي يعطي اللاعب مظهراً جذّاباً وعضلاتٍ مفتولة، وهو الجسم المثالي الذي يطمح غالبية الشباب في امتلاكه، فلا يقتصر أداء التمارين الرياضيّة المختلفة على التخلّص من الدهون وحرق السعرات الحراريّة والشحوم في مناطق الجسم المختلفة، بل تعدّ التمارين وفي مقدمتها تمارين كمال الأجسام أحد الطرق لاكتساب القوام الممشوق والعضلات الكبيرة ..

الفرق التي اشرفت عليها؟ من ناحية التدريب؟

- نادي السلام / بغداد /فترة سنة في النادي الصحي فندق بابل /نادي في تورني في بلجيكا..

هل تطور مستوى التدريب لكمال الاجسام مقارنة بالسنوات السابقة ؟

-- نعم تطور بمستوى كبير بسبب الانفتاح الذي يشهده العالم الجميع اليوم يبحث عن قوام جميل الدليل على ذلك في كل منطقه تلاحظ وجود ٣ الى ٤ مراكز او قاعه بناء اجسام.

الشباب اليوم والمنشطات هل هناك خطر بات يداهم لاعبي كمال الاجسام ؟

-- لاتوجد اي رقابة الان على المنشطات التي يستخدمها الشباب والتي قد تكون اهون من حبوب المنحفات وجميع المروجين لتلك المنشطات يدعون على انهم مدربين وهم لايمتون بصلة بالرياضة نهائي..

ماالوسيلة للحد من ذلك؟ وكمدرب مالبدائل عن استخدام المنشطات برايك ؟

-- توعية المجتمع من خلال مقاطع تحفيزية مثل ما موجود في الصفحة وترويج وعرض صور لاعبين و لاعبات قبل وبعد الدايت والتمرين البسيط بدون اي عمليات وحبوب، اما المنشطات اكيد الغذاء اهم منها وايضا توعية جميع اللاعبين من خلال مقاطع تحفيز للاعبين قبل وبعد ومن دون اي هرمون.، ويبقى النظام الغذائي مهم جدا ..

ماذا قدمت اللجنة الرياضية للمدرب ابراهيم حسين ؟ وماذا يتمنى ؟

-- لم تقدم شيء وكما ذكرت جميع لاعبي المنتخب مشاركاتهم بالبطولات واعداد معسكر وتكاليف السفر واقامه وفندق جميع هذه المصاريف على حساب اللاعب وهذا بحد ذاته انجاز للجميع من لاعب يقدم ويسعى للبلد بدون اي دعم مااتمناه هو دعم اللاعبين العراقيين الذين قدموا شي للبلد.

هل هناك مشاريع خاصة في مجال التدريب او البطولات ؟

- نعم هناك مشاريع جديدة لكن بشكل بسيط ومحدود.

أمنية طالت في تحقيقها ؟

- وقد لا تتحقق والسبب في وزارة الرياضة والمقيمين على الرياضة ليسوا برياضيين ولا يملكون الخبرة ويتقاضون من أجل مصالحهم الشخصية.



فمازالت تعاني رياضة كمال الأجسام أزمة كبيرة على صعيد التنظيم الإداري والجماهيري، فقد ولدت اتحادات عديدة معظمها لا يعترف بالاتحادات الأخرى ولا يقيم لها وزناً، ومن أبرز هذه الاتحادات التي مرت عبر تاريخ هذه الرياضة.

حدثنا عن بطولة الاندية العربية والاسيوية لكمال الاجسام ومشاركات المنتخب العراقي على الصعيد الدولي ؟

-- العراق دائما من الدول التي لها سمعة قوية في مجال لعبه وجميع بطولات العراق يكون له حظور مميز وحصد كل مداليات من ذهبية فضية و برونز.، العراق يمتلك خامات عضلية واصرار وعزيمة قوية جدا.

برايك هل اضاف النادي الرياضي الخاص بالمدربين شيء للرياضة العامة ام اختصرت فقط على جمع المال والشهرة ؟

-- بصراحة فقط شهرة ومال لان اكثر النوادي تابعة لاصحاب مستثمرين.

هل حصلت على مداليات دولية واي سنة كانت ؟

- قبل شهر ونصف في شهر ال١٢ /٢٠١٨.

حديث او شيء دائما تردده في التدريب ؟

- حدد هدفك وارسم خطة للوصول ليه وبألاصرار والعزيمة سيتحقق كل شي.

موقف ظريف حصل معك ؟

-- مواقف ظريفة الاسئلة الي نسمعها كل فترة التي هي هل هناك حديد ياثر على طول الانسان، هل تمرين العقله يطول القامه، هل شرب الماء الكثير يسبب الكرش.

رسالة الى مجهول ماذا تقول؟

-- رسالة باقية ومستمر الى اخر نفس.

مدرب كان له الفضل في ما انت عليه الان .؟

-- مدرب له فضل بسام الزبيدي .

الاسرة ودورها في تطويرك ؟ من وقف معك؟

-- اسرتي الداعم الاكبر لي ولن انسى موقف والدتي وهي تقدم لي العلم العراقي وقالت ان شاء الله تفوز وترفع العلم.

ختام الحوار اترك لنا بصمة خير...



فعل ..



او كلمة ..

- كلمة الى الكل "افعل خير تجد خير" يعني بالعامية (كلشي زين تسوي بحياتك كله محسوب ورح تشوفه بطريقك)

على مدى مسيرته الرياضية وتاريخه الطويل في عالم التدريب واللياقة استطاع أن يكسب اللقب والفخر بكل جدارة رغم كل الصعوبات والمرض الذي يرافق مسيرته وينهك جسده الا انه قدم الكثير وما زال يقدم .

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