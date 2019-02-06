سماحة المرجع الاعلى يعلن رفضه المساس بسيادة العراق او محطة لاذى جيرانه

2019/02/06 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سماحته اثناء استقباله لممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة جنين هينس بلاسخارت في مكتبه اليوم، ان "الحرب على الارهاب كلفت العراق مبالغ مالية هائلة وهناك حاجة ماسة الى اعادة اعمار المناطق المتضررة".ودعا سماحته الكتل السياسية الى "تغيير منهجها في التعاطي مع قضايا البلد والا تكون هناك فرصة حقيقة لخلق الازمات الراهنة".كما دعا الى "تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين ، لاسيما محافظة البصرة".وشدد على ضرورة "محاسبة مرتكبي عمليات الأغتيال والخطف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".انتهى ..م ف

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