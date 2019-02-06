اسعار الدولار ترتفع مقابل الدينار العراقي

2019/02/06 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيث بلغت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم أمس الاثنين 119.700 دينارا.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.انتهى .م ك

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