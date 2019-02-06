لا اتفاق بين اربيل وبغداد على عودة البيشمركة الى كركوك

2019/02/06 | 13:57

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كركوك –عراق برس-6شباط/ فبراير : نفت الجبهة التركمانية ووزارة البيشمركه ، الاربعاء ، وجود اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، على عودة القوات الكردية الى كركوك.

وقال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “لا يوجد للحكومة العراقية في بغداد اي اتفاق لإعادة البيشمركة الى كركوك دون اخذ موافقات التركمان والعرب”.

وكانت وسائل اعلام محلية وعربية تناولت، في وقت سابق، أنباء عن توصل وزارة الدفاع العراقية، ووزارة البيشمركة، الى اتفاق بشأن عودة القوات الكردية الى كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وبالتزامن مع هذه الانباء، قال الصالحي: “يجب تنظيف الملف الامني للشرطة المحلية من العناصر الموالية للأحزاب”.

بدورها نفت وزارة البيشمركة، في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء وجدود اتفاق رسمي مع وزارة الدفاع الاتحادية، على إعادة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها، وذلك بعد نحو 16 شهراً من خروجها منها.

وقال اللواء قارمان كمال الدين، نائب رئيس اركان البيشمركة في تصريح صحفي “لا يوجد اي اتفاق رسمي مع بغداد لإعادة قوات البيشمركة الى كركوك”.

وأضاف، أنه “في الاجتماع الاخير مع وزارة الدفاع، تم تشكيل ٥ لجان ميدانية بين الطرفين”، مبيناً أن “هذه اللجان ستستطلع مناطق مخمور وديالى وسهل نينوى واطراف كركوك وتشاهد الوضع الامني هناك”.

وأشار الى أن هذه اللجان ستقيم “هل هناك حاجة لإعادة انتشار البيشمركة وبعد الجولة الاستطلاعية سيتم تحديد الموقف النهائي”.

وجدد مؤكداً: “لكن لا يوجد اي عودة في الوقت الحالي ولا اتفاق رسمي اطلاقا”.انتهى (1)

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