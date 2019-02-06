سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

2019/02/06 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة

الفريق لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس ملك

إسبانيا.

وشهدت القائمة عودة "توني كروس"، "رفائيل فاران" اللذين تغيبا عن

مباراة الفريق السابقة في الدوري أمام ديبورتيفو ألافيس، الأول

بقرار فني من المدرب الأرجنتيني والثاني بسبب الإيقاف للحصول على

البطاقة الحمراء في مباراة إسبانيول.

بينما تم استبعاد الخماسي"خيسوس فاييخو"، "لوكا زيدان"، "فيدي

فالفيردي"، "ألفارو أودريوزولا" و"إبراهيم دياز" بقرار فني من

"سولاري".

وضمت القائمة بحسب ما نشر الموقع الرسمي لريال مدريد كلاً من:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.

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