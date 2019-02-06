الإمام السيستاني : العراق دولة ذات سيادة وينبغي ألا يكون محطة لإلحاق الأذى بالآخرين

2019/02/06 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإمام السيستاني أن العراق يطمح بعلاقات مع جميع الدول وفقاً

لإحترام السيادة وألا يكون محطة لإلحاق الأذى بالآخرين.

جاء ذلك لدى لقاء الإمام السيستاني الممثل الخاص للأمين العام للأمم

المتحدة جينين هينسين في المدينة القديمة بالنجف الأشرف وأكد أهمية

اعادة النازحين وإعاده اعمار المناطق المحررة والوقوف ضد التصرفات

الخارجة عن القانون ومتابعة ذلك من قبل الحكومة والقضاء ، كما شدد

على أهمية العمل لتحسين الخدمات لأبناء الشعب العراقي والإبتعاد عن

الصراعات السياسية ، فيما أبدت هينسين سعادتها بلقاء الإمام

السيستاني الذي يمثل صوت العقل والحكمة ويأمل بحكومة قوية تسهم في

تقدم البلد وإستقراره .

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