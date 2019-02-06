سحر الحناء لجلب الخطاب للعانس والمطلقة

2019/02/06 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحر الحناء لجلب الخطيب والخطاب للعانس او المطلقة وتكون العزيمه كامله على الحناء بعد ان يتم عجنها جيداً حيث تررد الفتاة التي تريد الزواج القسم او العزيمة 3 مرات بدها تضع الحناء في يدها ليلة كاملة والله الموفق الروحانية الخليجية 00962796763767 حياكم الله

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