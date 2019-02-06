2019/02/06 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حقوق الانسان تحذر من تزايد حالات الجريمة لدى الشباب وباعمار خطيرة

06/02/2019 13:55:00 PM |

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واع / بغداد / م .ك

حذرت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي، الاربعاء، من تزايد حالات الجريمة لدى الشباب وباعمار خطيرة.

وذكر بيان للحلفي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "المفوضية رصدت تزايد في حالات جرائم القتل والسطو المسلح بين اوساط الشباب وباعمار اقل من ٢٠ سنة وبنسب متزايدة خاصة لدى الفئات المحرومة والتي تسكن العشوائيات و المناطق دون مستوى خط الفقر ".

واضافت، ان "ضعف الرقابة الاسرية وتزايد حالات الطلاق والترمل بسبب الحروب و اعداد المراهقين من فاقدي المعيل وضعف الوازع الديني لديهم ونقص الامن وغيرها الكثير من الاسباب التي ساهمت بانتشار الجريمة لدى هذه الاعمار وبارقام تثير الريبة والقلق عن مستقبل هذه الاجيال وكيفية اعادتها الى الطريق السليم ".

واوضحت الحلفي"اننا حذرنا وفي اكثر من مناسبة من غياب الرقابة الامنية على المقاهي و الاماكن التي يرتادها هؤلاء الشباب وبذخهم الاموال على الحفلات الماجنة التي تجري حتى اخر الليل دون محاسبة او استفسار عن مصادر هذه الاموال والاشخاص الذين يديرون هذه الاماكن المشبوهة كلها اسباب ساهمت في انزلاق البعض من الشباب العراقي نحو الهاوية ".

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