الدهلكي يطالب بالالتزام بتوجيهات المرجعية بشأن النازحين و'كبح جماح' الخارجين عن القانون

2019/02/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، القيادات والكتل السياسية الى الالتزام بتوجيهات الدينية بشأن اعادة النازحين، وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون، كخارطة طريق لوأد الفتنة وتقوية اواصر الوحدة المجتمعية.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي نثني فيه ونشيد بتوجيهات المرجعية الرشيدة بشأن عودة النازحين وكبح جماح الخارجين عن القانون، فإننا نؤكد على ان تلك التوجيهات التي عودتنا عليها المرجعية دائما هي السبيل الامثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد من مختلف مكوناته".واضاف ان "هنالك اطراف سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع والمضي الى الامام بمرحلة البناء والاعمار لان هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، بالتالي فهي تسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية".وشدد على ان "توجيهات المرجعية جاءت في مكانها ووقتها المناسبين وعلى القوى والزعامات السياسية اعتمادها كخارطة طريق للمضي في بناء دولة المؤسسات ووأد الفتنة وان تكون الاساس الفعلي في العمل الحكومي ضمن منهاجها للمرحلة المقبلة".

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