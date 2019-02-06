عبد المهدي يبحث مع نظيره الايطالي تفعيل اللجنة العراقية - الايطالية

2019/02/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي، اليوم الأربعاء، تفعيل اللجنة العراقية الايطالية.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد ونظيره الايطالي جوزيبيه كونتي جلسة مباحثات مشتركة في بغداد اليوم ، وبحثا خلالها العلاقات العراقية الايطالية وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الايطالية المشاركة ، الى جانب بحث جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعرب عبد المهدي عن "اعتزاز العراق بعلاقات الصداقة والتعاون مع ايطاليا وتقديره لوقوفها مع العراق في مواجهة الارهاب ، ولدعمها المشاريع الاقتصادية والحيوية والانسانية"، مرحبا بـ"زيارة رئيس الوزراء الايطالي والوفد المرافق له الى العراق وان تحقق نتائج ايجابية لصالح البلدين والشعبين الصديقين".واضاف ان "ايطاليا بلد صناعي متقدم ونحن نريد الاستفادة من الخبرات الايطالية في المجال الصناعي والاقتصادي ، وان الشركات الايطالية المعروفة بسمعتها العالمية تعمل في العراق ومرحب بها ونتطلع الى زيادة حضورها ومساهمتها في إعمار العراق ، وأمام البلدين فرص كبيرة للتعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافة وغيرها".وأعرب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي عن "سعادته بزيارته الاولى الى العراق ، وشكره للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء على الاستقبال والترحيب".واكد ان "ايطاليا كانت وستبقى دائما الى جانب العراق وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار ، وان الظروف الصعبة التي واجهت الشعب العراقي اصبحت خلف ظهورنا بشجاعة وتضحيات العراقيين وتكاتف جميع اطيافه ، وصولا الى تحقيق الهدف المشترك وهو عراق مستقر "، مشددا على ضرورة "دعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم ، والعمل مع اليونسكو والبنك الدولي للتنقيب وحماية الآثار ، الى جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية ".





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