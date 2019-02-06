كريدي سويس يحذر من معدل ضريبة أعلى بموجب قواعد أمريكية جديدة

2019/02/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بنك كريدي سويس، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع معدل ضريبة أعلى لعام 2018 بالمقارنة مع التقديرات السابقة بفعل تعديلات ضريبية أمريكية تهدف إلى منع الشركات من تحويل الأرباح للخارج.

وقال ثاني أكبر بنك سويسري إنه يتوقع أن يبلغ المعدل الفعلي للضريبة نحو 40 % على نتائج أعمال عام 2018 ارتفاعا من 36.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام وبما يزيد عن تقديراته السابقة للعام بأكمله بنسبة ضريبة 37 %.

وقال البنك، إن تقديراته تشمل “أثرا عكسيا” بنسبة اثنين بالمئة تقريبا استنادا إلى تقييمه للقواعد التنظيمية الأمريكية الجديدة.

ويهدف قانون مكافحة تآكل الوعاء الضريبي الذي طبقته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول لمنع الشركات من خفض أرباحها من عملياتها في الولايات المتحدة عن طريق تحميل أنشطتها عبء تكاليف وخصومات مالية ثم استخدام تحويلات شركة وسيطة لنقل الأرباح إلى مواقع تفرض ضرائب أقل في الخارج.

ويُطبق هذا القانون على دافعي الضرائب من الشركات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها 500 مليون دولار وتسدد مدفوعات يجرى خصمها لكيانات أجنبية.



وقال البنك إنه على الرغم من أن بنود القانون الأمريكي الجديد ما تزال قيد التوضيح النهائي فإن “من المرجح جدا أن تكون المجموعة خاضعة لهذه الضريبة للعام 2018”.

ويقدر البنك أن تزيد القواعد التنظيمية الجديدة للقانون العبء الضريبي عليه بنحو اثنين بالمئة في العام المقبل إلى نحو 30 %.

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