المرجع السيد السيستاني: العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر وندعو الى حصر السلاح بيد الحكومة

2019/02/06 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة (جينين هينيس بلاسخارت) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب سماحته بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها.

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