الاعلام الامني : تخصيص الرقم المجاني 144للابلاغ عن النشاطات الارهابية والاجرامية وهوية المتصل طي الكتمان

2019/02/06 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عن التبيلغ على الحالات المشبوهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 144.

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