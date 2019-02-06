البيشمركة تكشف عن عودتها الى كركوك باتفاق مع الحكومة

2019/02/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور، عن الاتفاق مع وزارة الدفاع الاتحادية على عودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور.وقال في بيان صحفي إن "المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية كانت جادة، وكان هناك تفاهم لدى الجانبين بضرورة العمل المشترك".

وأضاف "عقدنا اجتماعا بين الجانبين بعد مرور سنة وعدة أشهر على الاجتماعات التي عقدت في الموصل حول أحداث 16 تشرين الأول 2017 وما رافق ذلك من خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تمنع استخدام الجيش ضد المواطنين، حيث استخدمت القوة لإخراج البيشمركة من المناطق التي استعادتها من داعش".

وأشار إلى أن "الاجتماع يهدف لاستئناف العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرق الموصل وغربها".

وأكد الياور أن "المفاوضات جادة وكان لدى الطرفين تفاهم مشترك بضرورة العمل معا كما كان عليه الحال قبل عام 2014، خاصة أن داعش عاود الظهور في هذه المناطق وهو على وشك أن يشكل تهديدا خطيرا عليها حيث ينفذ عمليات إرهابية بشكل يومي".

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