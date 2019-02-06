2019/02/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مكتب المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله في مدينة كربلاء المقدسة عددا من الأكاديميين من جامعة واسط.وجرى الحوار حول الوضع الثقافي في العراق وضرورة التعاون بين الحوزة والجامعات على الارتقاء بالمستوى الثقافي العام وذلك عبر إيجاد طرق وأساليب فاعلة وعملية تعطي ثمارها بشكل مضمون ومدروس.

واستقبل المكتب كذلك مثقفين ومؤمنين وزواراً من مناطق عراقية مختلفة ليجري الحديث حول عدة عناوين في مقدمتها ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وإيجاد عوامل النجاح لهم مع بذل الجهود الحثيثة على توجيههم لاسيما وما يشهده الواقع من هجمات ثقافية موجهة لهذه الشريحة من قبل الأعداء.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع الشيرازي في كربلاء يستقبل عدداً من الأكاديميين والزوار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع الشيرازي في كربلاء يستقبل عدداً من الأكاديميين والزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).