اللواء صفوي: اميركا فشلت في إيجاد “أعداء علمانيين” لإيران في العراق

2019/02/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي، إن اميركا فشلت في ايجاد اعداء علمانيين في العراق وافغانستان، مشيراً إلى أن الخبراء الاستراتيجيين في واشنطن اقروا بخطأ بلادهم في غزو العراق وافغانستان.ونقلت وسائل اعلام ايرانية، كلمة صفوي، في كلية الجغرافيا بجامعة طهران، تابعها “ناس”، اليوم (6 شباط 2019)، […]

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