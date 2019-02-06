البيشمركة تصدر توضيحاً بشأن أنباء انتشار 1000 منتسب من قواتها في كركوك

2019/02/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفت قيادة البيشمركة، الاربعاء، اطلاق اي تصريح من قبل امينها العام الفريق جبار ياور، بشأن انتشار افرادها في كركوك.وذكر اعلام البيشمركة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (6 شباط 2019)، أن “الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمرگة لم يدلي بأي تصريح ولم ينشر أي بيان صحفي بخصوص الإتفاق مع […]

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