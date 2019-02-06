إنطلاق عملية أمنية في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين و نينوى

2019/02/06 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انطلقت عملية أمنية ، اليوم الاربعاء، على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى .

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى لملاحقة العناصر الإرهابية والبحث عن اوكارها ".انتهى

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