عبدالمهدي: لن نكون جزءًا من العقوبات الأمريكية ضد إيران وأي شعب آخر

2019/02/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن “بلاده لن تكون جزءًا من العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران وأي شعب آخر”.

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