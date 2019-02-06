إفلاس الملالي.. الحكومة الإيرانية تقترح مشروع لتر بنزين لکل مواطن يوميًا والبرلمان يرفض

2019/02/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أسد الله آلوستاني، إن مشروع قانون «لتر واحد من البنزين لكل مواطن يوميًا» تم رفضه في اللجنة البرلمانية.

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