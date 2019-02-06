قائد حرس الثورة يتفقد جاهزية القوات في جنوب شرق ايران

2019/02/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري اليوم الاربعاء، الجاهزية الدفاعية والقتالية للوحدات المتواجدة في المناطق الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة

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