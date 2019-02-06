“الجنرال” يكشف سبب استقالته من تدريب الصقور

2019/02/06 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مدرب القوة الجوية باسم قاسم ، الأربعاء , عن سبب تقديم استقالته من تدريب الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.وقال قاسم في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “إدارة نادي القوة الجوية لم تتعاقد مع لاعبين محليين جيدين خلال الانتقالات السابقة سواء كانت الصيفية او الشتوية، الامر الذي دفعنا لقبول اختيارات […]

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