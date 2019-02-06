محلل: الانسحاب الأمريكي من سوريا يعني شبه فراغ وهزيمة داعش ليست كاملة

2019/02/06 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد وزراء خارجية مجموعة العمل المصغرة بشأن سوريا اجتماعا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة ما بعد الانسحاب الامريكي من هناك.



من جانبه جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده سحب قواتها من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.



وفي خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس، قال ترامب إن الدول العظمى لا تقاتل في حروب مفتوحة.

وقال أسعد بشارة المحلل السياسي: “الانسحاب الأمريكي رتب مسؤلية كبرى لأن الانسحاب يعني شبه الفراغ، وليس هناك قوة عسكرية أساسية كالولايات المتحدة الأمريكية في المناطق التي ستنسحب منها من شمال شرق سوريا قادرة على لعب هذا الدور”.

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