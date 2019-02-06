فلورنتين بوغبا ينضم إلى أتلانتا يونايتد الأميركي

2019/02/06 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان المدافع بوغبا، لاعب منتخب غينيا، يلعب في الدوري التركي.وقال كارلوس بوكانيغرا مدرب أتلانتا يونايتد في بيان: "يسعدنا الاعلان رسمياً عن انضمام فلورنتين إلى النادي، أنه قلب دفاع يتمتع بالقوة البدنية ولديه مهارات جيدة، يملك أيضاً خبرة كبيرة في اللعب مع ناديه ومنتخب بلاده في بطولات دولية".وسينضم بوغبا البالغ من العمر 28 عاماً إلى فريق ترك بصمته سريعاً في الدوري الأمريكي حيث فاز باللقب في ثاني مواسمه في المسابقة.وينطلق الدوري الأمريكي للمحترفين في آذار/مارس، ويلعب أتلانتا أيضا في دوري أبطال منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق هذا الشهر.

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