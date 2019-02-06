خلية الصقور تقتل مسؤول تدريب ولاية كركوك في داعش

2019/02/06 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان للخلية تلقت "الغدير" نسخة منه، "نفذت خلية الصقور الاستخبارية/ كركوك صباح اليوم مع قوات التحالف واجبا قصم ظهر العدو في ناحية الرياض/ محافظة كركوك، طالت أميرهم المجرم ابراهيم خليل حميد (المكنى ابو الزبير) وهو مسؤول تدريب ولايتهم المزعومة مع ستة من أفراد مفرزته".وأضافت الخلية أنها "أنهت سجل إجرامهم في التعدي على مواطنينا، اثر تفجيرهم للدور والأبراج الناقلة للطاقة والعبوات الناسفة مستهدفين أجهزتنا الأمنية وعناصر وطنية".يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك وبعض المناطق المحيطة بها.انتهى .م ك

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