2019/02/06 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع الروسية : اجرينا تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ باليستي عابر

للقارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية : اجرينا تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية : اجرينا تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).