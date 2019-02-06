رئيس الجمهورية: العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي

2019/02/06 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم

الاربعاء 6 -2-2019 رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والوفد

المرافق له.واكد سيادة الرئيس ان تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز

آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مبيناً ان

العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة وموسعة مع ايطاليا ودول الاتحاد

الاوربي عامة.واشار سيادته الى ان العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربياً

واقليمياً ودولياً بعد ان حقق الانتصار على الارهاب.وثمن رئيس الجمهورية مشاركة ايطاليا في التحالف الدولي ضد الارهاب

وتقديمها الاسناد للقوات الامنية العراقية ومساهمتها في العديد

من المشاريع الخدمية. من جهته جدد رئيس الوزراء الايطالي دعم بلاده لجهود محاربة

الارهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي، معرباً عن سعادته

بزيارة العراق، ومشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها

البلاد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وضرورة تفعيلها بين البلدين، الى

جانب بحث آخر المستجدات والاحداث على الساحتين الاقليمية

والدولية.كما اقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الايطالي،

حضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ورئيس المحكمة

الاتحادية القاضي مدحت المحمود.

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