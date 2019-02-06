مطالبات للداخلية التونسية بالكشف عن الوثائق التي تثبت تورط النهضة في اغتيال بلعيد

2019/02/06 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وزارة الداخلية التونسية بالكشف عن الوئاثق التي تثبت تورط حزب النهضة في عمليات الاغتيال.

وقالت الجبهة إن غياب الإرادة السياسية تؤثر على التقدم في التحقيقات في اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي.

وأفادت مراسلة الغد: “يحيي التونسيون الذكرى السادسة لاغتيال القيادي الجبهة الشعبية المعارض شكري بلعيد ولكن هذه المرة بالكثير من المعطيات والمعلومات الجديدة التي قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيد شكري لعيد والتي اتهمت حركة النهضة مباشرة في الضلوع سياسيا في عملية الإغتيال”.

وأضافت: “طالبت هيئة الدفاع وزارة الداخلية تسليم الوثائق التي تثبت ضلوع حركة النهضة في هذه العملية إلى القضاة”.

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