2019/02/06 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان قدم وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة السيد قباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق التعازي الى أبناء الديانة الايزيدية بوفاة الامير “تحسين بك”.الوفد الذي ضم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي البيرة و مسؤول تنظيمات نينوى و دهوك و وزير الصحة و وزير الشهداء و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قباد الطالباني يشارك الايزيديين عزاء الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قباد الطالباني يشارك الايزيديين عزاء الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).