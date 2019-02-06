2019/02/06 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حقوق الانسان تدعو الحكومة الى حسم موقفها اتجاه ازدياد حالات التلوث في البصرة

06/02/2019 14:52:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / مكتب البصرة / ع .ح

دعت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الأربعاء، الحكومة الاتحادية الى حسم موقفها اتجاه ازدياد حالات التلوث في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المفوضية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "إننا نكرر مطالبتنا للحكومة المركزية باعلان خطواتها لإنهاء التلوث في محافظة البصرة وخصوصا التلوث الناتج من استخراج النفط والتي لم يتم اتخاذها اي خطوات جادة ازاء ذلك كما يدعو إلى توفير فوري للعلاجات التي تسبب انهيارا للأسر التي تحدث فيها الإصابات".

وطالب الحكومة بـ"أعداد قانون تعويض المصابين بالأمراض السرطانية جراء التلوث في محافظة البصرة "، مشددا على "ضرورة اتخاذها موقف حاسم ازاء ازدياد التلوث والإصابات السرطانية مع ازدياد كميات النفط المستخرجة ، فيما حذر من إهمال محافظة البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / حقوق الانسان تدعو الحكومة الى حسم موقفها اتجاه ازدياد حالات التلوث في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / حقوق الانسان تدعو الحكومة الى حسم موقفها اتجاه ازدياد حالات التلوث في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).