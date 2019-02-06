نائب يكشف عن أطراف سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع

2019/02/06 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، عن وجود أطراف سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع، داعيا الى اعتماد توجيهات المرجعية الدينية بشأن عودة النازحين وكبح جماح الخارجين عن القانون.

وقال الدهلكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي نثني فيه ونشيد بتوجيهات المرجعية الرشيدة بشأن عودة النازحين وكبح جماح الخارجين عن القانون، فاننا نؤكد على أن تلك التوجيهات التي عودتنا عليها المرجعية دائما هي السبيل الأمثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد من مختلف مكوناته”.

وأشار الى ان “هناك أطرافاً سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع والمضي إلى الأمام بمرحلة البناء والإعمار لأن هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، بالتالي فهي تسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية”.

وذكر الدهلكي، ان “توجيهات المرجعية جاءت في مكانها ووقتها المناسبين، وعلى القوى والزعامات السياسية اعتمادها كخارطة طريق للمضي في بناء دولة المؤسسات ووأد الفتنة وأن تكون الأساس الفعلي في العمل الحكومي ضمن منهاجها للمرحلة المقبلة”.

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