2019/02/06 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IBDMIDdhu4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبل اكتمال الوزارات .. يحتدم صراع الهيئات) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قبل اكتمال الوزارات .. يحتدم صراع الهيئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).