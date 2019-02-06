اجراءات جديدة لادارة ملف عقارات الدولة

2019/02/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة عن اتخاذها إجراءات وتدابير عاجلة ، لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربح دون وجه حق منها، مؤكدةً رسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.

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