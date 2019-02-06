صالح يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا آخر المستجدات الاقليمية والدولية

2019/02/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه رئيس وزراء ايطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات والاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له".

واكد صالح ان "تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، مبيناً ان "العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة وموسعة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي عامة".واشار الى ان "العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربياً واقليمياً ودولياً بعد ان حقق الانتصار على الارهاب"، فيما ثمن "مشاركة ايطاليا في التحالف الدولي ضد الارهاب وتقديمها الاسناد للقوات الامنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية".من جهته جدد رئيس الوزراء الايطالي "دعم بلاده لجهود محاربة الارهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي، معرباً عن سعادته بزيارة العراق"، مشيداً بـ"حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد".



وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وضرورة تفعيلها بين البلدين، الى جانب بحث آخر المستجدات والاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية".ولفت الى ان "رئيس الجمهورية اقام مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الايطالي، حضرها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود".

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