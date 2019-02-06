الحلبوسي يستقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

2019/02/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب، استقبل اليوم في مكتبه، رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، والوفد المرافق له"

يشار اى ان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، وصل في وقت سابق من اليوم، العاصمة بغداد لبحث العلاقات العراقية الايطالية وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الايطالية المشاركة.

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