نائب يدعو لادراج قانون نقابة المبرمجين ضمن أولويات الفصل التشريعي الثاني

2019/02/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا عضو كتلة النهج ، جمال المحمداوي، اليوم الاربعاء،رئاسة البرلمان لادراج مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين ضمن اولوياتها بالفصل التشريعي الثاني .وذكر مكتب المحمداوي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عضو كتلة النهج، استقبل اليوم في مكتبه، وفدا من المبرمجين العراقيين".

واكد المحمداوي بحسب البيان، على "دعمه لتشريع قانون ( نقابة المبرمجين العراقيين)، بغية الاهتمام بهذه الشريحة والارتقاء بمستواهم والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني والارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في العراق"، لافتا الى "المساهمة في دعم الحكومة والمؤسسات في تنفيذ الحكومة الالكترونية وتطوير الصناعة البرمجية في البلاد ".واشارالمحمداوي الى "سعيه لادراج مشروع القانون على جدول اعمال الفصل التشريعي الثاني ".يذكر ان مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى للقانون في الدورة البرلمانية السابقة .

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