2019/02/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت الهيأة الاداراية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن استغرابها الشديد لتصريحات مدرب فريق كرة القدم باسم قاسم، بعد تقديمه تقرير حول طلبه بأنهاء عقده بالتراضي، وعدم البقاء على رأس الهرم الفني للملاك التدريبي .

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " لاتوجد مشاكل ادارية ومالية في الفريق، والدليل بأن المدرب باسم قاسم أستلم اكثر من نصف الدفعة المالية من عقده ، بينما الملاك التدريبي المساعد استلم {50%} من عقودهم ، اضافة الى استلام جميع اللاعبين دفعتهم المالية الاولى وقسم من الدفعة الثانية ، والامور طبيعية جداً ".وأضاف " نتفهم قرار المدرب بعد مباراة نفط الوسط، وقد تكون نتيجة ضغوط الجماهير، والمدرب سيقود الفريق في مباراة باختاكور الاوزبكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن ملحق الدور التمهيدي الثاني لأبطال آسيا ".وأوضح " ثقتنا كبيرة بالفريق لتحقيق نتيجة أيجابية، واللاعبين يشعرون بالمسؤولية في الامتحان الآسيوي أمام باختاكور لتحقيق الفوز والانتقال للملحق الاخير ".وتابع "نستغرب من تصريحات المدرب باسم قاسم، حول وجود أزمة مالية، الامور تسير بشكل جيد، وتحضيراتنا بدأت منذ فترة لمباراة باختاكور، لكي يكون الفريق في اتم الجاهزية، كما عززنا صفوفنا بلاعبين محترفين بناءً على طلب المدرب بعد التعاقد مع النيجيري وليام والسوري مؤيد العجان".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية : قدمنا كل شيء للفريق ونستغرب تصريحات باسم قاسم بوجود "أزمة"!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية : قدمنا كل شيء للفريق ونستغرب تصريحات باسم قاسم بوجود "أزمة"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).