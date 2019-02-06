نور صبري يعتذر لجماهير الهجر السعودي

2019/02/06 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:قدم حارس المرمى العراقي نور صبري، اليوم الاربعاء، اعتذاره الى جمهور ناديه، الهجر السعودي، على تردي النتائج في الدوري.وقال صبري في تغريدة له بموقع "تويتر"، "تحية كبيرة لجمهور نادي هجر وكل محبين هذا النادي، اقدم اعتذاري نيابة عن جميع اللاعبين في النادي عن سوء النتائج والوضع السيء الذي مررنا به".

واضاف "نعدكم أننا سنظهر بشكل مختلف في قادم الأيام، اتمنى مساندتكم والوقوف مع الفريق في هذا الظرف".يشار الى ان نور صبري اعتزل اللعب الدولي مؤخراً، ومن ثم احترف مع نادي هجر السعودي، بعد انتقاله من نادي نفط الوسط العراقي لكرة القدم.

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