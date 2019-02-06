هزة أرضية تضرب ثلاث مناطق في اقليم كوردستان

2019/02/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران يوم الاربعاء ان هزة ارضية ضربت قضاء "كويه"، و"قلعة دزه"، و"راوندوز" في اقليم كوردستان.

وبحسب المركز فإن قوة الهزة الارضية التي ضربت تلك الاقضية قد بلغت 2،8 على مقياس رختر.

ونوه المركز الى ان الهزة الارضية كانت بعمق 17 كلم، ولم يشعر بها السكان ولم تخلف اية اضرار.

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