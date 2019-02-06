مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة في مدريد

2019/02/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء، عن مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة في العاصمة.ونقلت وسائل إعلام عن خدمات الطوارئ قولها, إن “الحادث وقع في محافظة مدريد، حيث لاقت سيدة ورجل، في حوالي الـ 50 عاما، مصرعهما”.وأضافت أن “الحرس المدني يقوم بالتحقيق في أسباب الحادث، ومن المحتمل أن تكون […]

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