مديرة قطاع التجزئة في آبل تعتزم الاستقالة من منصبها

2019/02/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة "آبل" أن أنجيلا أهريندس تعتزم الاستقالة من منصبها كمديرة لقطاع مبيعات التجزئة والبيع الإلكتروني وذلك بعد 5 سنوات من شغل المنصب.





وقالت شركة صانعة "الآيفون" أمس الثلاثاء إن تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة قرر تعيين ديردري برين في منصب نائب رئيس الشركة لقطاع التجزئة والأفراد، ذلك بعد رحيل أهريندس في أبريل المقبل.





وتخطط أنجيلا أهريندس للعمل في أنشطة شخصية ومهنية جديدة بعد مغادرة شركة "آبل".





وكانت أنجيلا واحدة من أعلى الموظفين أجرا في "أبل"، حيث تقاضت في العام الماضي راتب وتعويضات قيمته 26.5 مليون دولار.





ومن جانبه، قال كوك: "أريد أن أشكر أهريندس عن إلهام وتحفيز فريقنا على مدار السنوات الخمسة الماضية..لقد كانت بمثابة دفعة قوية إيجابية بالنسبة لكل من متاجر آبل والمجتمعات التي تخدمها..جميعنا نتمنى لها الأفضل حينما تبدأ فصل جديد".





وتمتك آبل في وقتنا هذا 35 منفذ بيع إلكتروني إلى جانب 506 متجر تجزئة في 5 دول.





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