2019/02/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح شركة "تويوتا" بأكثر من 80% خلال الربع الثالث من العام المالي للشركة، فيما حققت زيادة في الإيرادات.





وقالت شركة تصنيع السيارات اليابانية في بيان اليوم الأربعاء إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 180.91 مليار ين (12.6 مليار دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 941.84 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي.





وأوضح بيان "تويوتا" أن الإيرادات زادت عند مستوى 7.80 تريليون ين (71 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي للشركة، مقابل إيرادات بقيمة 7.60 تريليون ين خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018.





وفيما يتعلق بتوقعات شركة السيارات اليابانية لأرباحها عن العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل فإن الشركة خفضت تقديراتها إلى مستوى 1.87 تريليون ين (17 مليار دولار)، مقابل التقديرات السابقة عند 2.3 تريليون ين.





وفي ختام تعاملات اليوم هبط سهم "تويوتا" بنحو 0.7%.





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