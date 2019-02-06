2019/02/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..لا زال مسلسل التطبيع العربي – الصهيوني مستمرًا، وعبر وسائل عديدة كالزيارات السرية والعلنية وغيرها من الأمور، متجاهلين بدورهم القضية الأهم للعرب (القضية الفلسطينية).وفي هذا الصدد، احتفت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، بزيارة الحاخام اليهودي الأمريكي “مارك شناير” إلى الإمارات ولقائه أفراد الجالية اليهودية في دبي.وعرض الحساب في تغريده على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن مسلسل التطبيع..



صفحة عبرية تحتفي بزيارة حاخام صهيوني إلى دولة الإمارات alansaar.

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