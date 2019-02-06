2019/02/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطاحت القوات الأمنية ،الأربعاء، بأمير داعش الاجرامي (ابو الزبير) المسؤول عن تدريب العناصر الإرهابية في محافظة كركوك.وقالت خلية الصقور الاستخبارية، في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه ان “قواتها نفذت واجبا في ناحية الرياض، بمحافظة كركوك، تمكنت من خلاله الإطاحة بأمير داعش المجرم ابراهيم خليل حميد ( المكنى ابو الزبير ) وهو مسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تطيح بأمير داعش الإجرامي في كركوك alansaar.

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